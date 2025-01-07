Число жертв землетрясения в Китае выросло до 126
- Азия и мир, происшествия
- 20:48, 07 января 2025
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CentralAsia (CA) - Количество погибших в результате землетрясения на юго-западе Китая выросло до 126, передает Xinhua.
Еще 188 человек пострадали.
Ранее сообщалось о 95 погибших и 130 пострадавших. Также сообщается, что обрушилось 3609 домов.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло утром 7 января в уезде Тингри в Тибетском автономном районе, рядом с границей с Непалом.
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