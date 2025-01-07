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Число жертв землетрясения в Китае выросло до 126

CentralAsia (CA) -  Количество погибших в результате землетрясения на юго-западе Китая выросло до 126, передает Xinhua.

Еще 188 человек пострадали.

Ранее сообщалось о 95 погибших и 130 пострадавших. Также сообщается, что обрушилось 3609 домов.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло утром 7 января в уезде Тингри в Тибетском автономном районе, рядом с границей с Непалом.

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