Число жертв землетрясения в Китае выросло до 126

CentralAsia (CA) - Количество погибших в результате землетрясения на юго-западе Китая выросло до 126, передает Xinhua.

Еще 188 человек пострадали.

Ранее сообщалось о 95 погибших и 130 пострадавших. Также сообщается, что обрушилось 3609 домов.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло утром 7 января в уезде Тингри в Тибетском автономном районе, рядом с границей с Непалом.