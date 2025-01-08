Монгольский «выживший» — реальный человек

CentralAsia (MNG) -

Реальная история монгольского охотника, схватившегося врукопашную с медведем. И выжившего – почти как в оскароносном фильме. А ведь в 90-е годы её герой работал в США…

Пожалуй, одним из самых ожидаемых мировых событий недели, судя по сообщениям в соцсетях, многие готовы признать то, что Леонардо Ди Каприо, наконец, получил награду Американской киноакадемии. Напомним, широко распространилось и предположение, что американский актер получил заветную награду благодаря молебну в монгольском монастыре Гандан.

Так или иначе, знаменитый актер всё-таки получил заветную статуэтку за главную мужскую роль в фильме «Выживший». Между тем, в Монголии есть известная история, произошедшей в реальности, весьма напоминающая то, что сыграл Ди Каприо на экране.

Это история борьбы человека и зверя, случившаяся в Монголии, о чем в 1991 году рассказал журнал «Оюун далай».

В январе 1991 года на страницах монгольского журнала была опубликована история о том, как монгольский охотник вступил в рукопашную схватку с медведем в глухом лесу – и выжил. Она называлась «Как министр Бавуу боролся с медведем». Тот охотник оказался монгольским министром.

А было это так.

Вице-министр Министерства внешней торговли и снабжении МНР, г-н БАВУУ Надмид, в 1983 году получил долгожданный двухнедельный отпуск. Потомственный охотник, он также вскоре получил и разрешение на охоту. Ему было разрешено добыть двух кабанов.

Ответственный секретарь Центрального совета охотничий Ассоциации, товарищ Буяндэлгэр, заместитель начальника обслуживания иностранных туристов, товарищ Баяртогтох, и наш вице-министр Бавуу, разбили охотничий лагерь в лесной местности Галтай, в Хэнтийских горах.

Вскоре к ним присоеднились товарищи из Польши – профессор Крупка, который вел исследования в горах, и научный сотрудник Шаневски. С ними был их монгольский гид и глава охотничьего лагеря Цэрэндорж.

Собравшись вместе, они двинулись на поиски кабанов к горе Гал. Лишь спустя два дня они напали на кабаний след и разделились на группы, чтобы преследовать дичь.

Вице-министр Бавуу, рассказывают, так разгорячился, что не заметил, как отдалился от товарищей. И вот тогда он внезапно встретил на лесной тропинке огромного бурого медведя. Медведь, как только увидел человека, сразу напал.

Министр успел выстрелить только один раз. Ранил медведя. Тот упал, но тут же вскочил на ноги, хотя из раны вовсю хлестала кровь. Дальше все происходило как в голливудском фильме.

Медведь пропорол министру лицо когтем и ударил его. Бавуу упал на четвереньки. А медведь навалился сверху. И началась борьба, казалось бы, не оставлявшая человеку надежды. Медведь снова ранил министра и несколько раз укусил его. Но от сильного кровотечения медведь всё же стал слабеть. И Бавуу удалось проползти между его задних ног, он смог отбежать и успел спрятаться за упавшее дерево.

Медведь не стал преследовать его. Бавуу пощупал себя и обнаружил, что, хотя у него было кровотечение из раны, протянувшейся от щеки до шеи, кости были целы. Он подобрал и своё ружье, которое медведь успел забросить далеко. Приклад винтовки был сломан.

Скоро он встретил товарищей.

В лесах тогда были пожары. И, на счастье министра, неподалеку пролетал патрулный вертолет. Его доставили в больницу Улаанбаатара. Там его вылечили. Так закончилась эта история.

Заметно, что история из монгольского журнала о приключении Бавуу с медведем точь-в-точь повторяется в голливудском фильме.

Интересно, что Н.Бавуу в конце 80-х и в начале 90-х годов работал в должности торгового советника в посольстве Монголии в США.

Могли бы американские фильммейкеры узнать эту историю от монгольских дипломатов? Наверняка. Но это всего лишь догадка…

источник: MiddleAsianNews

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