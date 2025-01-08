Южнокорейские шпионы задержаны в Улан-Баторе

Мун Сан Хо, командующий разведывательным командованием

CentralAsia (MNG) -

Тот факт, что агенты, принадлежащие к Командованию военной разведки, были арестованы местной разведкой в ​​Улан-Баторе, Монголия, в конце прошлого месяца, а затем освобождены и возвращены в Южную Корею 26 декабря.

Сообщается, что их поймала местная разведка во время проведения операции против должностных лиц правительства Монголии с целью связаться с посольством Северной Кореи в Монголии. Военные чиновники, которые связались с прессой Hankyoreh, заявили, что их миссия, вероятно, была связана с «операцией Северный ветер» по обеспечению оправдания военного положения. Это связано с тем, что агенты разведки были отправлены в Монголию примерно за 10 дней до объявления военного положения, а в записной книжке бывшего командующего разведывательным командованием Но Санвона, которая недавно была изъята полицией, была найдена записка под названием «Стимулирование северокорейских атак на NLL (северную разграничительную линию)».

По словам многочисленных военных чиновников, подполковник К и майор Н из разведывательного агентства в конце прошлого месяца отправились в командировку в Улан-Батор, столицу Монголии. Оба посольства Южной Кореи и Северной Кореи в Монголии находятся в Улан-Баторе. Сообщается, что их миссия — связаться с посольством Северной Кореи.

Военный чиновник заявил: «Полковник Д., директор разведывательного управления, руководил этой операцией, и в отчете о поездке, который он изучил, в качестве цели операции было четко указано «посольство Северной Кореи».

Задачей подполковника К. и майора Н. было установление линии связи с местным посольством Северной Кореи, но, похоже, до стадии реального контакта дело не дошло. Это произошло потому, что они были раскрыты монгольской разведкой в ​​процессе встречи с монгольским правительственным чиновником, который предположительно был местным информатором. Сообщается, что монгольская разведка арестовала их, посчитав подозрительным тот факт, что они въехали в страну по туристическим визам в середине зимы, когда туристический сезон невозможен, и часто встречались с должностными лицами правительства, не имеющими отношения к цели их въезда.

После задержания подполковника К. и майора Н. монгольские разведывательные органы запросили у местного посольства Южной Кореи их удостоверения личности, и разведывательное управление направило в Монголию официальный документ, в котором говорилось: «Они наши агенты, поэтому, пожалуйста, репатриируйте их в Южную Корею». В ходе этого процесса, как говорят, спасательная операция проходила под личным контролем командующего разведывательным командованием Мун Сан Хо. Подполковник К и майор Н не были задержаны на длительный период времени в Монголии, как обычные преступники-шпионы, а смогли быть освобождены досрочно. Чиновники объясняют это тем, что командующий Мун лично объяснился и запросил их репатриацию. После возвращения в Корею Национальная разведывательная служба провела расследование относительно их въезда в Монголию и обстоятельств их ареста, а затем они вернулись к работе.

Неизвестно, почему подполковник К и подполковник Н связались с посольством Северной Кореи на месте. Это связано с тем, что из-за характера работы сложно узнать подробности, если только они не отчитываются напрямую перед заинтересованными сторонами. Однако общее мнение военных чиновников заключается в том, что это явно не было обычной операцией по сбору разведданных. Это связано с тем, что после утечки списка секретных агентов (черных агентов) в июле прошлого года Служба разведки спешно вернула черных агентов, работавших за рубежом, и с тех пор запретила агентам разведки выезжать за границу. Военный чиновник сказал: «Учитывая время, было невозможно отправить агентов в Монголию, если только это не была действительно срочная и особая миссия. Судя по тому, что командующий Мун лично вмешался, чтобы спасти их, не должны ли мы рассматривать это как очень важную миссию?» Командующий Мун также посетил Монголию в мае.

Что примечательно в связи с их командировкой в ​​Монголию, так это записи, которые появляются в блокноте бывшего командующего Ро. Специальный отдел расследования военного положения Национального следственного штаба, который расследует гражданскую войну 3 декабря, сообщил на пресс-конференции 23-го числа, что такие записи, как «Спровоцировать северокорейское нападение из NLL» и «Закрытие Национальной ассамблеи», были сделаны в блокноте бывшего командующего Ро.

Также есть подозрение, что бывший министр национальной обороны Ким Ён Хён предложил провести «удар с помощью плавучего канализационного баллона» на тактическом обсуждении по Северной Корее, состоявшемся в Центре боевого управления Объединенного комитета начальников штабов (подземный бункер) в Ёнсане в Сеуле 28 числа прошлого месяца, но эта идея не была реализована из-за противодействия со стороны Объединенного командования начальников штабов.

Это означает, что нельзя исключать, что могли иметь место различные попытки спровоцировать военный конфликт с Северной Кореей в приграничной зоне с целью оправдать введение военного положения.

На просьбу Hankyoreh подтвердить факты информационное агентство ответило: «Это правда, что командующий Мун посетил Монголию в мае прошлого года», но на вопрос о том, были ли арестованы в Монголии подполковник К и майор Н, агентство ответило: «Подтверждение ограничено».

источник: MiddleAsianNews

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