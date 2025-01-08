Работы монгольских мастеров завоевали золотую и серебряную награды в Харбине

CentralAsia (MNG) -

36-й Харбинский международный конкурс ледовой скульптуры 2025 года прошел 2–4 января 2025 года в Harbin Ice and Snow World, Китай.

Более 60 ледовых скульпторов из разных стран, включая Монголию, Китай, Южную Корею, Россию, Испанию, США, Эквадор, Францию, Индию, Мексику, Сербию и Черногорию, продемонстрировали свои таланты на Харбинском международном конкурсе ледовой скульптуры 2025 года. Четыре монгольские команды соревновались с выдающимся мастерством, и две из них получили престижные награды. Команда З. Ганжаргала и Х. Алтанхуу завоевала золотую медаль, а команда Д. Цэрэнбата и Б. Баярсайхана – серебряную медаль.

Монгольские скульпторы по льду регулярно принимают участие в Харбинском международном конкурсе ледовой скульптуры с 2010 года и по праву считаются одними из сильнейших претендентов.

Кроме того, 6 января 2025 года стартовал 27-й Харбинский международный конкурс снежной скульптуры, в котором принимают участие более 100 снежных скульпторов из Монголии, Китая, России, Казахстана, Южной Кореи, Индии, Франции, Эквадора, Индонезии и Испании.

источник: MiddleAsianNews

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