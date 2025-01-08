Теперь вы можете писать на классическом монгольском со своего телефона...

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CentralAsia (MNG) -

Введен в эксплуатацию драйвер клавиатуры для традиционной классической монгольской письменности

В соответствии с Законом о монгольском языке, с 1 января 2025 года государственные органы и органы местного самоуправления по всей стране начали использовать традиционную классическую монгольскую письменность наряду с кириллицей при ведении официальных государственных документов.

В связи с этим Министерство цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии разработало и представило драйвер клавиатуры на монгольской графике, совместимый с операционными системами Android, MacOS и iOS.

Драйвер клавиатуры может быть дополнительно установлен в мобильные приложения и пользовательские устройства, что позволяет вводить текст с клавиатуры, обрабатывать его и взаимодействовать с операционной системой. С инструкцией по настройке и использованию клавиатуры можно ознакомиться по ссылке: MNS 7004

источник: MiddleAsianNews

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