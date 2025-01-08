Монголия и Индия обсуждают пути расширения делового сотрудничества

CentralAsia (MNG) - Президент Монгольской национальной торгово-промышленной палаты (МНТПП) Төр-Од Лхагважав встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Индия в Монголии Атулом Малхари Готсурве 6 января 2025 года. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в сфере экономики, торговли и бизнеса между Монголией и Индией.

На встрече президент МНТПП Төр-Од представил потенциальные направления сотрудничества с Республикой Индия. В частности, он обсудил изучение возможностей сотрудничества с индийскими компаниями в секторах высоких технологий, искусственного интеллекта и информационных технологий, создание условий для приглашения высококвалифицированных специалистов из Индии в Монголию, интеграцию передового опыта Индии в образовательный сектор Монголии и сотрудничество в рамках инициатив по обучению технологиям и английскому языку.

Президент Төр-Од Лхагважав и посол Атул Малхари Готсурве также обменялись мнениями о содействии деловому сотрудничеству в сфере инфраструктуры, строительства, инвестиций и финансов, а также автомобильной промышленности. Что касается автомобильного сектора, они обсудили возможности партнерства с всемирно известными индийскими компаниями, такими как Mahindra & Mahindra и Tata Motors, для поставки подходящих транспортных средств в Монголию. Кроме того, обе стороны изучили пути сотрудничества в пищевой промышленности, сосредоточившись на импорте высококачественных, здоровых продуктов питания, в частности основных товаров, таких как рис, фрукты и ягоды, из Индии в Монголию.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения