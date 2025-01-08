Национальные чемпионаты Монголии начинаются с соревнований по дзюдо

CentralAsia (MNG) - Национальные чемпионаты, самые важные внутренние соревнования перед летними Олимпийскими играми 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе, США, вот-вот начнутся.

Монгольская федерация дзюдо станет первой федерацией, которая примет свой национальный чемпионат, открыв соревнования 10 января 2025 года во Дворце борьбы Монголии. Для участия в чемпионате зарегистрировались более 250 спортсменов из 30 спортивных комитетов и клубов.

Спортсмены, завоевавшие медали на национальных чемпионатах, представят свою страну на предстоящих региональных чемпионатах, чемпионатах мира, международных соревнованиях «Большого шлема» и Гран-при. Кроме того, эти соревнования имеют решающее значение для обновления состава спортсменов национальной сборной.

В первый день, или 10 января 2025 года, пройдут соревнования в категориях 73, 90, -100, +100 кг среди мужчин и 57, 70, -78, +78 кг среди женщин. На второй день запланированы соревнования в категориях 60, 66, 81 кг среди мужчин и 48, 52 и 63 кг среди женщин, а 12 января 2024 года состоятся соревнования смешанных команд.

Соревнования пройдут по обновленным правилам, утвержденным Международной федерацией дзюдо. 22 декабря 2024 года Федерация дзюдо Монголии организовала обучающий курс для национальной сборной по дзюдо, спорткомитетов, спортсменов клубов, тренеров и судей по обновленным правилам.

Объединенные национальные чемпионаты среди спортивных федераций проводятся уже четвертый год, и 15 спортивных федераций организуют свои чемпионаты в течение 10 дней. Впервые национальный чемпионат по дзюдо включен в единую программу соревнований.

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