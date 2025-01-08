Поголовье скота в Монголии на конец 2024 года составило 57,6 млн голов

CentralAsia (MNG) - По предварительным результатам переписи скота, поголовье скота в Монголии на конец 2024 года составило 57,6 млн голов, что на 7 млн ​​голов или 10,9% меньше, чем в предыдущем году. Об этом сообщил Национальный статистический комитет Монголии, объявляя предварительные результаты переписи скота, которая проводилась по всей стране с 7 по 17 декабря 2024 года.

Как показали результаты переписи, поголовье скота, за исключением верблюдов, сократилось. В частности, общее поголовье лошадей составило 4,7 млн ​​голов, коров — 5,1 млн голов, овец — 24,5 млн голов, коз — 22,9 млн голов, а поголовье верблюдов, наоборот, составило 480,6 тыс. голов, увеличившись на 1,4%.

По предварительным результатам переписи скота, аймак Хубсугул лидирует в пятерке провинций по поголовью скота с общим поголовьем 5,2 млн голов, далее следуют аймак Өвөрхангай с общим поголовьем 5,1 млн голов, аймак Төв с общим поголовьем 4,2 млн голов, аймак Архангай с 4,1 млн голов скота и аймак Баянхонгор с 4,0 млн голов.

По состоянию на конец 2024 года аймак Архангай занимает первое место по поголовью лошадей и коров, аймак Өмнөговь занимает первое место по поголовью верблюдов, аймак Увурхангай занимает первое место по поголовью овец, а аймак Баянхонгор занимает первое место по поголовью коз.

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