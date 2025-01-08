20 спортсменов представят Монголию на XXXII зимней Универсиаде в Турине

CentralAsia (MNG) - XXXII зимняя Универсиада стартует в Турине, Италия, 13 января.

В течение 10 дней более 2000 спортсменов из 57 стран будут соревноваться в 11 различных видах спорта. Монголию на Универсиаде представят 20 спортсменов в пяти зимних видах спорта: горные лыжи, фигурное катание, беговые лыжи, шорт-трек и сноуборд. Наши спортсмены уже отправились в Турин, чтобы пройти заключительную подготовку и достойно представить страну. О. Золбаяр, А. Хуслэн, Б. Номин-Эрдэнэ выступят в лыжных гонках, О. Өсөх-Ирээдуй и А. Сондорбаяр — в горнолыжном спорте, О. Мишээл — в фигурном катании, Г. Ганзориг — в сноуборде, а Г. Мөнх-Эрдэнэ, М. Борхуу, Э. Мөнх-Эрдэнэ и Б. Гэрэлтуяа — в шорт-треке.

Монгольские спортсмены использовали лучшие спортивные сооружения для подготовки к Универсиаде. Лыжники и конькобежцы тренировались в Южной Корее и регионе Хандгайт, горнолыжники и сноубордисты — на курорте Sky Resort, а фигуристка О. Мишээл тренировалась в Японии.

Церемония открытия Зимней Универсиады 2025 года состоится на арене Inalpi в Турине, которая принимает Универсиаду уже в четвертый раз. В частности, в 1959 и 1970 годах здесь проходила летняя Универсиада, а в 2007 и 2025 годах — зимняя Универсиада. В 2006 году Турин также принимал зимние Олимпийские игры.

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