Премьер Дании ответила Трампу на предложение продать Гренландию

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью местному телеканалу TV 2 подчеркнула важность сотрудничества между с США, отметив, что они остаются ключевым союзником королевства. Так Фредериксен оценила заявления избранного президента США Дональда Трампа о Гренландии и введении пошлин против Дании, если она воспрепятствует присоединению своей автономии к Соединенным Штатам.

Премьер сказала, что она не разделяет предположений о том, что Вашингтон может использовать силу для контроля над островом. Фредериксен также надеется избежать торговой войны с США в контексте возможных разногласий с будущей американской администрацией. По ее мнению, заинтересованность США в развитии отношений Гренландии нужно связывать с интересами местных жителей.

Трамп высказывал идею о возможном приобретении Гренландии еще в период работы своей первой администрации, что вызвало негативные реакции со стороны Копенгагена. Политик ранее писал в соцсетях, что рассматривает контроль над Гренландией как «абсолютную необходимость ради нацбезопасности США и свободы во всем мире». Он также пообещал сделать Гренландию «снова великой», если она войдет в состав США, и не стал говорить невозможности силового сценария для установления контроля над датской автономией.

«Я могу сказать одно: нам они нужны для экономической безопасности, — сказал на пресс-конференции в Мар-а-Лаго будущий президент США. — Брать на себя такое обязательство [не предпринимать военных действий] я не могу. Может так быть, что нам придется что-то сделать».