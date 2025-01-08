Трамп заявил, что хочет переименовать Мексиканский залив и вернуть Панамский канал США

CentralAsia (CA) - Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении переименовать Мексиканский залив в «Залив Америки». Об этом будущий президент США заявил на пресс-конференции, которую проводит в своем имении Мар-о-Лаго, передает CNN.

«Мы вскоре объявим об этом. Мы делаем большую часть работы в этом регионе, и он наш. Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на «Залив Америки». Это прекрасное название, которое охватывает обширную территорию. Залив Америки — какое великолепное имя»,— сказал он.

Также Трамп сообщил, что уже ведет обсуждение с властями Панамы по вопросу Панамского канала, который он намерен вернуть США.

Он заявил, что «не может обещать» другим странам, что не будет применять экономическое и военное давление, чтобы установить контроль над Гренландией и Панамским каналом.

Трамп заявил, что контроль над этими территориями необходим для экономической безопасности Соединенных Штатов.

Глава МИД Панамы заявил, что правительство страны не контактировало с Трампом и его представителями по поводу будущего Панамского канала. По его словам, суверенитет канала не может быть предметом для обсуждения.

«Когда избранный президент (США) вступит в должность, отношения будут регулироваться по обычным и соответствующим официальным каналам»,— сказал министр на брифинге, запись которого опубликовал МИД Панамы в своем блоге в соцсети Х.

Панамский канал, введенный в эксплуатацию в 1914 году, был под контролем США на протяжении 63 лет. Заключенный между странами договор Торрихоса—Картера предусматривал его поэтапную передачу. Процесс завершился в 1999 году.