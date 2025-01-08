экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Тибете после землетрясения произошло 515 афтершоков

CentralAsia (CA) -  Китайские сейсмологи зафиксировали более 500 афтершоков после землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«По состоянию на 8:00 8 января в общей сложности зафиксировано 515 афтершоков, в том числе 488 афтершоков магнитудой ниже 3,0, 27 афтершоков магнитудой 3,0 и выше, в частности 24 - магнитудой от 3,0 до 3,9 и три - магнитудой от 4,0 до 4,9. Максимальный афтершок магнитудой 4,4 зафиксирован примерно в 18 километрах от эпицентра главного толчка», - говорится в заявлении центра.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 09:05 по местному времени в уезде Тингри в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, около границы с Непалом. Эпицентр подземных толчков находился в 163 км от города Шигадзе с населением порядка 800 тыс. человек, его глубина составила около 10 км, сообщала Геологическая служба США. Погибли не менее 126 человек, пострадали 188. Повреждено свыше 3 тыс. построек.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com