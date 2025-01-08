Птичий грипп не станет эпидемией, - ВОЗ

CentralAsia (CA) - Через сутки после того, как США сообщили о первом случае смерти человека от птичьего гриппа, ВОЗ заявила, что оценивает риски для населения как «низкие».

Там уточнили, что вирус H5N1, вызывающий заболевание, в основном атакует тех, кто работает в животноводстве, и именно этим людям нужна более надежная защита.

«Вирус не циркулирует среди людей, но может перейти к ним после контакта с домашней птицей или молочным скотом. Мы не видим его устойчивого распространения», - сказала пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис на встрече с журналистами в Женеве.

Она сообщила, что пациент, скончавшийся от птичьего гриппа в в Луизиане, был преклонного возраста, имел сопутствующие заболевания и контактировал как с домашней, так и с дикой птицей. В США на этом фоне усилили контроль за агрохозяйствами.

В Европе осенью прошлого года зафиксировали рост случаев птичьего гриппа (657 с сентября по декабрь), но в целом показатель ниже, чем в предыдущие десятилетия.

Птичий грипп — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, которая характеризуется поражением органов пищеварения и дыхания, а также высокой летальностью. Природным переносчиком вируса птичьего гриппа стали мигрирующие птицы, преимущественно дикие утки, которые, в отличие от домашних, устойчивы к вирусу. Заболевание может передаваться человеку.