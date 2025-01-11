Наводнения связаны с ростом смертности в США от нескольких основных причин

CentralAsia (CA) - За последние 20 лет крупные наводнения были связаны с увеличением смертности от основных причин смертности в США на 24,9 % по сравнению с обычными условиями.

В новом исследовании говорится о масштабных и скрытых последствиях наводнений — в том числе наводнений, не связанных с ураганами, например, вызванных проливными дождями, таянием снега или ледяными заторами. Ученые из Школы общественного здоровья Мейлмана Колумбийского университета провели исследование совместно с учеными из Университета штата Аризона, Гарвардского университета и Университета Аризоны.

По прогнозам, только рост населения в США приведет к увеличению численности населения, ежегодно подвергающегося наводнениям, на 72% к 2050 году, без учета влияния изменения климата, которое приведет к более частым речным, прибрежным и ливневым наводнениям.

Результаты исследования показывают, что наводнения ассоциируются с более высокими показателями смертности по большинству основных причин смерти, даже в случае наводнений, связанных с дождем и снегом, которые с меньшей вероятностью могут вызвать быструю реакцию на чрезвычайные ситуации.

Собрав 35,6 млн записей о смерти в США с 2001 по 2018 год, исследователи использовали статистическую модель для расчета изменения уровня смертности в трехмесячные периоды после крупных наводнений по сравнению с аналогичными периодами в обычных условиях.

Жители 2711 округов, охватывающих более 75% населения США, пережили хотя бы одно крупное наводнение за исследуемый период. Наиболее распространенной причиной крупных наводнений был сильный дождь, а следующей по частоте причиной — таяние снега на Среднем Западе и тропические циклоны на юго-востоке. Исследователи обнаружили наибольшее общее увеличение смертности от травм среди пожилых людей (24,9 %) и женщин (21,2 %) в месяц наводнения, вызванного тропическим штормом или ураганом, а также увеличение смертности от инфекционных заболеваний (3,2 %) и сердечно-сосудистых заболеваний (2,1 %), связанное с наводнениями, вызванными сильным дождем. Наводнения, связанные со снегопадом, были связаны с более высокими показателями смертности от респираторных заболеваний (22,3 %), нервно-психических состояний (15,9 %) и сердечно-сосудистых заболеваний (8,9 %).

Рост инфекционных заболеваний, вероятно, связан с нарушениями в инфраструктуре питьевой воды и канализации, которые могут привести к передаче заболеваний водным путем. Хронические и нервно-психические заболевания могут быть связаны со стрессом, вызванным постоянными нарушениями, связанными с наводнениями. Важную роль также могут играть социально-экономические факторы, определяющие состояние здоровья населения в сообществах, подверженных наводнениям, а также способность жителей эвакуироваться во время чрезвычайных ситуаций и реагировать на их последствия.

Ученые говорят, что что даже наводнения, вызванные таянием снега или проливным дождем, каждый из которых уникальным образом обусловлен изменениями климата и развития, повышают смертность спустя несколько месяцев после случившегося, что позволяет получить важные знания о том, как управлять наводнениями и адаптироваться к ним.