Самые «сильные» паспорта мира: Какие места заняли страны Центральной Азии?

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CentralAsia (KZ) - Лидером обновленного рейтинга Global Passport Power Rank 2025 стал паспорт Объединённых Арабских Эмиратов (180 баллов), позволяющий посещать 133 страны без необходимости визы.

На втором месте расположилась Испания (179 баллов), а на третьем – сразу 14 европейских стран, включая Францию, Германию, Финляндию, Швейцарию и другие.

Среди стран Центральной Азии лидером является Казахстан (96 баллов). Обладатели казахстанского паспорта могут посетить без визы 46 стран, в 50 — оформить визу по прибытии. Однако для поездок в 102 страны казахстанцам потребуется предварительное оформление документов.

Кыргызстан и Узбекистан заняли 68-е место (78 баллов). Для граждан этих стран безвизовый режим действует в 32 странах, визу по прибытии можно получить в 46 государствах, а в 120 стран требуется виза.

Таджикистан на 72-м месте (73 балла). Таджикский паспорт позволяет находиться без визы в 27 странах, еще в 46 странах визу можно получить по прибытии, но для 125 стран необходимо предварительное оформление визы.

Туркменистан находится на 76-м месте (68 баллов). Паспорт этой страны открывает безвизовый въезд в 18 стран, еще 50 стран предоставляют визу на границе, а для 130 стран требуется предварительная виза.

Что касается России, то она заняла 38-е место, предлагая своим гражданам безвизовый въезд в 84 страны и визу по прибытии в 49 странах. Монголия на 66-м месте (80 баллов). Монгольский паспорт обеспечивает безвизовый доступ в 39 стран, а в 41 страну визу можно получить на границе. Однако для поездок в 118 стран монголам требуется заранее оформить документы.

Список замыкают страны с наименее мобильными паспортами: Сирия, Афганистан, Ирак и Сомали.

Рейтинг оценивает страны по количеству государств, куда можно въехать без визы, с визой по прибытии, с электронным разрешением на въезд или электронной визой, оформляемой за три дня.

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