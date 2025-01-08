Суд продлил ордер на арест президента Южной Кореи

CentralAsia (CA) - Суд в Сеуле удовлетворил просьбу следствия о продлении срока действия ордера на арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, передает «Рёнхап».

Юн Сок Ёль обвиняется в мятеже и злоупотреблении властью за введение военного положения в начале декабря 2024 года и отправку войск к парламенту. Президент позднее согласился снять военное положение, но отверг все обвинения. Политику объявили импичмент со второй попытки 14 декабря.

Следователи агентства по борьбе с коррупцией прибыли в резиденцию президента Южной Кореи Юн Сок Ёля 3 января. Они столкнулись с сопротивлением со стороны охраны. Попытка ареста сопровождалась акцией в поддержку президента, на которую вышли больше 1 тыс. человек. Порядок обеспечивали 2,7 тыс. полицейских.