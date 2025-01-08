Суд продлил ордер на арест президента Южной Кореи
- Азия и мир, политика
- 14:25, 08 января 2025
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CentralAsia (CA) - Суд в Сеуле удовлетворил просьбу следствия о продлении срока действия ордера на арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, передает «Рёнхап».
Юн Сок Ёль обвиняется в мятеже и злоупотреблении властью за введение военного положения в начале декабря 2024 года и отправку войск к парламенту. Президент позднее согласился снять военное положение, но отверг все обвинения. Политику объявили импичмент со второй попытки 14 декабря.
Следователи агентства по борьбе с коррупцией прибыли в резиденцию президента Южной Кореи Юн Сок Ёля 3 января. Они столкнулись с сопротивлением со стороны охраны. Попытка ареста сопровождалась акцией в поддержку президента, на которую вышли больше 1 тыс. человек. Порядок обеспечивали 2,7 тыс. полицейских.
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