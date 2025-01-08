Фото — В Алматы выпало 14 см снега

CentralAsia (KZ) - За ночь в Алматы выпало 14 см снега. Количество осадков составило 9 мм или 26% от месячной нормы (35 мм).

Акимат сообщает, что для уборки снега задействовано 475 единиц спецтехники и 1 115 рабочих. В аэропорту города из-за снегопада задерживаются десятки рейсов.

По прогнозу синоптиков, 8 января в Алматы температура воздуха днем составит 0-2 градуса с дальнейшим понижением после 12 часов до -5-7 градусов, ночью -11-13 градусов.

⇳

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения