экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Фото — В Алматы выпало 14 см снега

CentralAsia (KZ) -  За ночь в Алматы выпало 14 см снега. Количество осадков составило 9 мм или 26% от месячной нормы (35 мм).

Акимат сообщает, что для уборки снега задействовано 475 единиц спецтехники и 1 115 рабочих. В аэропорту города из-за снегопада задерживаются десятки рейсов.

По прогнозу синоптиков, 8 января в Алматы температура воздуха днем составит 0-2 градуса с дальнейшим понижением после 12 часов до -5-7 градусов, ночью -11-13 градусов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com