Более 80 тыс. мигрантов выдворили из России в 2024 году

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CentralAsia (CA) - Более 80 000 мигрантов было выдворено из России к декабрю 2024 года за нарушение миграционных правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.

Как уточняется в ведомстве, за 2023 год было выдворено более 44 200 иностранцев и лиц без гражданства в 60 государств. В 2022 году это число составило более 26 600 мигрантов в 47 государств.

Из Москвы и Московской области было выдворено более четверти от всего количества мигрантов по стране – 23 000 человек. Они были признаны судом виновными в правонарушениях, предусмотренных ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ), и не смогут вернуться в Россию в течение пяти лет.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому мигранты, незаконно находящиеся на территории РФ, должны покинуть страну до 30 апреля или урегулировать свое правовое положение.

С 5 февраля 2025 года в России вводится миграционный режим высылки. Один из законов, которые подписал президент, разрешает МВД высылать мигрантов из РФ без решения суда. Раньше это могли делать только суд и погранслужба.