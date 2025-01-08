В Южной Корее отклонили законопроекты о расследовании в отношении президента

CentralAsia (CA) - Национальное собрание Южной Кореи отклонило два законопроекта о специальных расследованиях в отношении президента Юн Сок Ёля, которому был объявлен импичмент из-за его неудачной попытки ввести военное положение, и об обвинениях в адрес первой леди Ким Кё Хи. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Законопроект, направленный против Юна, предусматривает назначение специальных прокуроров для расследования обвинений в мятеже, связанных с кратковременным введением Юном военного положения. Законопроект был отклонен 198 голосами против 101 при одном воздержавшемся.

Национальное собрание также отклонило другой законопроект, который предусматривает назначение специального прокурора для расследования двух ключевых обвинений в адрес первой леди, связанных с ее предполагаемой причастностью к схеме манипулирования акциями и вмешательством в выдвижение кандидатов на выборах через влиятельного посредника. Законопроект был отклонен 196 голосами против 103 при одном воздержавшемся.

27 декабря Национальное собрание Южной Кореи объявило импичмент бывшему и. о. президента Хан Док Су. Такое решение поддержали 192 депутата, что сделало его единогласным.

Юн объявил военное положение вечером 3 декабря. Утверждается, что это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военнослужащие, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение президента.

За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования. После отмены военного положения министр обороны ушел в отставку.