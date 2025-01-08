экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили трудоустроилась в институте США

CentralAsia (CA) -  Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили трудоустроилась в Институте Маккейна в США, созданного на базе Университета Аризоны (этот штат сенатор-республиканец Джон Маккейн, чье имя носит заведение, представлял на протяжении тридцати лет). Политик объявлена стипендиатом Киссинджера 2025 года. Об этом говорится на сайте организации.

По информации с сайта, в новом статусе бывший президент «будет использовать свой обширный дипломатический, лидерский и политический опыт для продвижения своей страны к новым выборам и демократическому пути развития».

  • 14 декабря в Грузии прошли президентские выборы, на которых победил единственный претендент на пост главы государства Михаил Кавелашвили из правящей партии «Грузинская мечта». Он получил 224 голоса выборщиков из 225.
  • 13 декабря Зурабишвили заявляла, что не собирается покидать президентский дворец после 29 декабря, когда срок ее полномочий будет окончен. Однако премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе пригрозил ей уголовным делом, если она так поступит. В конечном итоге она назвала выборы нелегитимными, но в день инаугурации Кавелашвили покинула президентскую резиденцию.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com