Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили трудоустроилась в институте США
- Азия и мир, общество
- 17:49, 08 января 2025
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CentralAsia (CA) - Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили трудоустроилась в Институте Маккейна в США, созданного на базе Университета Аризоны (этот штат сенатор-республиканец Джон Маккейн, чье имя носит заведение, представлял на протяжении тридцати лет). Политик объявлена стипендиатом Киссинджера 2025 года. Об этом говорится на сайте организации.
По информации с сайта, в новом статусе бывший президент «будет использовать свой обширный дипломатический, лидерский и политический опыт для продвижения своей страны к новым выборам и демократическому пути развития».
- 14 декабря в Грузии прошли президентские выборы, на которых победил единственный претендент на пост главы государства Михаил Кавелашвили из правящей партии «Грузинская мечта». Он получил 224 голоса выборщиков из 225.
- 13 декабря Зурабишвили заявляла, что не собирается покидать президентский дворец после 29 декабря, когда срок ее полномочий будет окончен. Однако премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе пригрозил ей уголовным делом, если она так поступит. В конечном итоге она назвала выборы нелегитимными, но в день инаугурации Кавелашвили покинула президентскую резиденцию.
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