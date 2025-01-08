Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили трудоустроилась в институте США

CentralAsia (CA) - Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили трудоустроилась в Институте Маккейна в США, созданного на базе Университета Аризоны (этот штат сенатор-республиканец Джон Маккейн, чье имя носит заведение, представлял на протяжении тридцати лет). Политик объявлена стипендиатом Киссинджера 2025 года. Об этом говорится на сайте организации.

По информации с сайта, в новом статусе бывший президент «будет использовать свой обширный дипломатический, лидерский и политический опыт для продвижения своей страны к новым выборам и демократическому пути развития».

14 декабря в Грузии прошли президентские выборы, на которых победил единственный претендент на пост главы государства Михаил Кавелашвили из правящей партии «Грузинская мечта». Он получил 224 голоса выборщиков из 225.

13 декабря Зурабишвили заявляла, что не собирается покидать президентский дворец после 29 декабря, когда срок ее полномочий будет окончен. Однако премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе пригрозил ей уголовным делом, если она так поступит. В конечном итоге она назвала выборы нелегитимными, но в день инаугурации Кавелашвили покинула президентскую резиденцию.