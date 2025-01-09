1500 сотрудников нового онкологического центра пройдут обучение в Университете штата Юта в США

CentralAsia (MNG) -

Второй Национальный онкологический центр будет введен в эксплуатацию в 2030 году. Поэтому монголы дальновидно делают упор на подготовку своих кадров для работы там.

Второй Национальный онкологический центр разместиться на 12 гектарах земли в местности Баянгол ам, расположенной в 34-м хороо (наименьшая административно-территориальная единица столицы) столичного района Сонгинохайрхан.

Около 1500 врачей для работы в будущем Центре пройдут обучение совместно с Университетом Юты в США. А с февраля этого года они отправятся в Юту.

В Центре площадью 95 тысяч квадратных метров будут работать около 1500 врачей и медицинского персонала. Члены парламента, которые на протяжении многих лет изучали проблемы рака и глубоко понимают тяжелое положение людей, были включены в Рабочую группу, поскольку они станут важной движущей силой этой инициативы.

Семиэтажное здание центра будет состоять из четырех блоков. В блоке А разместятся отделение утилизации отходов, поликлиника, учебно-исследовательский отдел и стационарное отделение. В блоке В разместятся поликлиника, отделения стерилизации, томографии, эндоскопии, хирургии, лабораторные и офисные помещения. В блоке С разместятся отделения химиотерапии, интенсивной терапии, неотложной помощи и стационарного лечения, а в блоке D — отделения лучевой терапии и патологической анатомии.

Строительство второго Национального онкологического центра на 600 коек начнется весной 2025 года, а его ввод в эксплуатацию планируется в 2030 году.

Университет Юты (англ. University of Utah) — самое большое и значительное высшее учебное заведение штата Юта, США. Университет Юты является членом Ассоциации американских университетов, организации из ведущих научно-исследовательских университетов Соединённых Штатов Америки, одним из 146 высших учебных заведений США с классификацией «R1: докторские университеты — очень высокая исследовательская активность». В 2022 году финансирование исследований в Университете Юты составило 686 миллионов долларов, что является новым рекордом. Университет занимает 73 место в рейтинге 100 лучших университетов Соединённых Штатов Америки.

Избирательность абитуриентов при поступления на бакалавриат Университета Юты считается высокой. Процент приёма на 2023—2024 учебный год составил 61,5. Абитуриенты набирают высшие баллы на экзаменах SAT и ACT, а также имеют отличный средний балл школы.

Университет Юты является флагманским государственным исследовательским университетом с четырехлетним сроком обучения. Университет объединяет 150 академических программ в семнадцати колледжах и школах. Из этих колледжей Фармацевтический колледж, Колледж сестринского дела и Колледж медицинских наук имеют все возможности для укомплектования кадрами нового онкологического центра в Улан-Баторе.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения