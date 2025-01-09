Американский баскетболист подал документы на оформление монгольского паспорта

CentralAsia (MNG) -

Американский легионер Кеннет Вутен-младший подал документы на оформление монгольского паспорта.

Кеннет Вутен-младший (родился 17 апреля 1998 года) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду «Хоменетмен Бейрут» ливанской баскетбольной лиги. В студенческом баскетболе он играл за команду «Орегон Дакс».

В ноябре 2024 года Вутен присоединился к команде ULAANBAATAR TLG Монгольской баскетбольной лиги. ULAANBAATAR TLG — профессиональный баскетбольный клуб из Улан-Батора, Монголия. Цвета команды — черный и белый.

Вутен родился и вырос в Стоктоне, Калифорния, и изначально учился в Stagg High School, а затем перевелся в Manteca High School после второго курса. Будучи выпускником, он набирал в среднем 13,6 очков, 10,9 подборов и 4,0 блока за игру и набрал 26 очков, 18 подборов и девять блоков в победе Buffaloes над Ayala High School в игре за звание чемпиона штата в 2016 году. Получив оценку четырехзвездочного рекрута, Вутен сначала подписал национальное письмо о намерении играть в студенческий баскетбол в Неваде, прежде чем попросить об освобождении от своих обязательств, чтобы возобновить набор в связи со сменой тренеров в школе. Затем он перевелся в Trinity International School в Лас-Вегасе, штат Невада, на год обучения в аспирантуре, чтобы переклассифицироваться для класса 2017 года. После первоначального обязательства по Arizona State, Вутен снял обязательства и принял стипендию, чтобы играть в Oregon.

источник: MiddleAsianNews

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