Монголия примет участие в качестве официального партнера в крупнейших туристических выставках Китая

CentralAsia (MNG) -

Монголия примет участие в качестве официального партнера в туристических выставках China International Travel Mart и China Outbound Travel & Tourism Market.

Министр культуры, спорта, туризма и по делам молодежи г-жа Номин Чинбат встретилась с министром культуры и туризма Китайской Народной Республики Сунь Эли для содействия сотрудничеству в сфере туризма между странами. Они также согласились выбрать Монголию в качестве «популярной страны» на главной туристической выставке Китая в 2025 году.

В этом контексте развивать трансграничный туризм, пригласить известных китайских влиятельных лиц совершить поездку в Монголию, принять участие в туристических выставках China International Travel Mart и China Outbound Travel & Tourism Market, проводимых в Китае в качестве официальной страны-партнера, и продвигать туристические продукты и услуги Монголии на этих выставках.

Также в рамках сотрудничества в сфере культуры стороны обеспечат реализацию Соглашения 2011 года «О предотвращении незаконного вывоза культурного наследия и хищения памятников истории и культуры» в сфере организации совместных выставок и охраны культурного наследия, а также будут совместно противодействовать преступлениям, совершаемым в отношении культурного наследия, договорились о сотрудничестве.

Они также договорились активизировать сотрудничество в области защиты всемирного наследия и зарегистрировать культурное наследие вдоль «Чайного пути» на имя Монголии, Китая и России.

China International Travel Mart (CITM) — крупнейшая ежегодная профессиональная выставка туристического рынка, предлагающая возможности для путешествий, что привлекло внимание представителей туристической отрасли во всем мире.

China Outbound Travel & Tourism Market (COTTM) — единственная выставка B2B, посвященная исключительно выездному туризму в Китае. Выставка COTTM, одобренная Министерством торговли Китая, стартовала в 2005 году.

источник: MiddleAsianNews

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