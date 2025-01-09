Samsung и Google хотят вывести свои платежные сервисы Samsung Pay и Google Pay на рынок Монголии

CentralAsia (MNG) -

ЦБ Монголии планирует и дальше поддерживать проекты, реализуемые банками и финансовыми учреждениями по внедрению таких передовых платежных решений.

10 декабря 2024 года Trade and Development Bank of Mongolia и GolomtBank представили Apple Pay своим клиентам Apple Pay — более безопасный, надежный и конфиденциальный способ оплаты, который помогает клиентам избежать передачи своей платежной карты кому-то другому, прикосновения к физическим кнопкам или обмена наличными — и использует возможности iPhone для защиты каждой транзакции. Монголия стала 12-й страной в Азии, внедрившей сервис Apple Pay

После этого Samsung и Google выразили заинтересованность в выводе на рынок Монголии таких сервисов, как Samsung Pay и Google Pay. ЦБ Монголии планирует и дальше поддерживать проекты, реализуемые банками и финансовыми учреждениями по внедрению таких передовых платежных решений.

Samsung Pay — это удобный и безопасный мобильный платежный сервис, позволяющий повсеместно оплачивать покупки прикосновением смартфона к POS-терминалу. Тогда Google Pay – это быстрый и безопасный способ оплаты покупок на сайтах, в приложениях и магазинах с использованием данных, сохраненных в аккаунте Google. Приложение доступно только на устройствах с ОС Android.

источник: MiddleAsianNews

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