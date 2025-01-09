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Монгольский лыжник завоевал двойное золото на 79-м национальном чемпионате Кореи

CentralAsia (MNG) -  

Мастер спорта международного класса Ачбадрах Батмөнх занял первое место в мужской лыжной гонке на 15 км классическим стилем на 79-м чемпионате Кореи по лыжным гонкам, который прошел на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане, Республика Корея.

8 января 2025 года Ачбадрах Батмөнх достиг еще одного рубежа, выиграв 30-километровую конькобежную гонку, преодолев ее за 1 час, 19 минут и 5 секунд. Это выдающееся выступление принесло ему вторую золотую медаль, сделав его первым монгольским спортсменом, выигравшим двойное золото на Национальном чемпионате Кореи.

Ачбадрах сейчас готовится к 9-м зимним Азиатским играм, которые пройдут в Харбине, Китай. 79-й национальный чемпионат Кореи является ключевым подготовительным мероприятием к 9-м зимним Азиатским играм.

источник: MiddleAsianNews

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