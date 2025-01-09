экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Сделаем Америку снова Мексиканской. Президент Мексики ответила Трампу на желание переименовать залив
Предыстория: Трамп заявил, что хочет переименовать Мексиканский залив и вернуть Панамский канал США

CentralAsia (CA) -  Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выступила с инициативой использовать название «Мексиканская Америка» для северной части континента. На пресс-конференции 8 января она показала карту от 1607 года, где значительная часть современных США и Мексики названа America Mexicana, передает Axios.

За день до этого избранный президент США Дональд Трамп предложил переименовать Мексиканский залив в Американский.

«Мексиканская Америка — звучит неплохо»,— заявила политик.

В свою очередь, экс-министр культуры Мексики Хосе Альфонсо Суарес дель Реаль добавил, что это название северной части американского континента известно с XVII века. Он напомнил, что понятие «Мексиканский залив» признано мировым сообществом и широко используется в навигации.

Издание Axios обратило внимание, что территории, показанные Шейнбаум на карте, США получили после войны 1846–1848 годов и ранее были испанскими колониями. По мирному договору Мексика лишилась около половины территорий — Аризоны, Калифорнии, Невады, Нью-Мексико, Техаса, Юты и других.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com