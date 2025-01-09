Лесные пожары в Лос-Анджелесе: Пять человек погибли, в Малибу горят дома знаменитостей

CentralAsia (CA) - Число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии увеличилось до пяти. Президент США Джо Байден объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате, сообщает «Би-би-си».

«Ранее сегодня мы сообщали о двух погибших. К сожалению, число погибших выросло до пяти», — сказал шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна.

По его словам, пожары пока не локализованы, и число жертв может увеличиться. Ситуацию усугубляет сильный ветер и сухая погода.

Власти говорят, что в районе Лос-Анджелеса продолжают бушевать пять лесных пожаров, а в зоне эвакуации проживают 150 тысяч человек.

Площадь самого сильного пожара в районе Пасифик-Палисейдс между Санта-Моникой и Малибу превышает 60 квадратных километров.

По словам начальника пожарной охраны округа Лос-Анджелес Энтони Марроне, там огонь уничтожил не менее тысячи строений.

В Малибу на западе округа Лос-Анджелес находится множество домов знаменитостей.

В среду издание TMZ сообщило, что на пляже Малибу полностью сгорел один из домов, принадлежащих актрисе и певице Пэрис Хилтон. Позднее сама Хилтон подтвердила это.

И в Малибу, и в Пасифик-Палисейдс находятся дома многих голливудских актеров, знаменитых музыкантов и звезд шоу-бизнеса. Sky News пишет, что в районах, где бушует огонь, располагаются резиденции в том числе Тома Хэнкса, Мэтта Дэймона, Стивена Спилберга, Dr. Dre, Адама Сэндлера, Бейонсе, Jay-Z, Ким Кардашьян, Леди Гаги и Билли Айлиш. Об эвакуации из-за лесных пожаров сообщали такие актеры, как Марк Хэмилл, Джеймс Вудс, Мэнди Мур, а также вице-президент США Камала Харрис.

TMZ также пишет о других известных обитателях Лос-Анджелеса, дома которых пострадали от пожаров.

На пресс-конференции в ночь на четверг власти сообщили, что еще один пожар вспыхнул в районе Голливудских холмов — одном из самых известных районов Лос-Анджелеса, где находится знаменитый знак Голливуда.

⇳