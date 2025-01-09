Монголка стала победительницей Международного конкурса хореографического искусства

CentralAsia (MNG) - Солистка Музыкально-драматического театра аймака Дорнод Д.Долгормаа в очередной раз стала победительницей Международного конкурса хореографического искусства, проходившего в Италии.

Более 120 танцоров из десяти стран продемонстрировали свои таланты на международном конкурсе "Grand Prix Di Natale 2024", который проходил с 21 по 27 декабря 2024 года.

Д.Долгормаа заняла первое место в категории "Национальный традиционный танец" с танцем “Зуудний ганга” на музыку У.Ариунбаатара, хореограф - А.Санчирдорж. Она рассказала, что в последнее время принимает участие в крупных конкурсах с танцевальными номерами "Хурмэн хуу" и "Яруу тансаг".

Ранее Долгормаа заняла второе место на Международном конкурсе "Тanzolimp - 2024", организованном ЮНЕСКО, и прошла квалификацию на финальный этап Всемирной танцевальной олимпиады, которая пройдет в этом году в Берлине, Германия.

Она окончила Монгольскую консерваторию по специальности “Танец” и уже шесть лет работает солисткой в ансамбле народного танца Музыкально-драматического театра аймака Дорнод.

Источник: montsame

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