В Индии слон напал на людей во время фестиваля, 17 человек пострадали

CentralAsia (CA) - На фестивале, который проходил в индийском штате Керала, пострадали 17 человек. Это произошло из-за разбушевавшегося слона по имени Паккатху Шрикуттан, сообщает телеканал NDTV.

Животное бросилось в толпу. Одного человека слон хоботом поднял в воздух и отбросил в сторону. Пострадавшему потребовалась госпитализация, его состояние оценивается как критическое. Другие люди получили травмы в толпе, когда разбегались от слона. Телеканал сообщает, что потребовалось почти два часа, чтобы взять слона под контроль.