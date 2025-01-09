Российские войска ударили по Запорожью, погибли 13 человек, - украинские власти

CentralAsia (CA) - В результате российского авиаудара по Запорожью, по данным украинских властей, погибли 13 человек, пострадали по меньшей мере 63. Россия сообщения об ударе не комментировала.

Город Запорожье был атаковал в среду, 8 января, около четырех часов дня по местному времени.

По информации главы областной военной администрации Ивана Федорова, российская авиация атаковала центр города двумя управляемыми авиабомбами. МВД Украины сообщило, что удары были нанесены авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Владимир Зеленский заявил, что войска РФ нанесли удар по городу авиабомбами. Он выразил соболезнования родным погибших.