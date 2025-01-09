В Казахстане нет причин для введения карантина из-за метапневмовируса, - Минздрав РК

CentralAsia (KZ) - В Казахстане нет причин для введения карантина из-за распространения метапневмовируса, заявила вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова.

По её словам, эпидемиологическая ситуация в стране остаётся стабильной, а заболеваемость на 20% ниже по сравнению с прошлым годом.

«Мы находимся в разгаре эпидсезона, и, как обычно, в январе наблюдается подъём заболеваемости, который будет снижаться к середине февраля. Однако сейчас нет необходимости в введении карантина или других ограничительных мер», – отметила Есмагамбетова.

Она призывает родителей оставлять дома детей с признаками ОРВИ, чтобы предотвратить вспышки метапневмовируса. По ее словам, 70% случаев заболевания регистрируют среди детей до 14 лет.

На прошлой неделе ряд зарубежных СМИ распространили сообщение о вспышке нового заболевания, вызванного метапневмовирусом, в Китае. Чуть позже стало известно о выявленных в Казахстане случаях этого заболевания.

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