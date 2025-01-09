экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане родился ребенок весом свыше 6 кг

CentralAsia (KZ) -  В Жамбылской области Казахстана родился ребенок весом более 6 кг, сообщает Минздрав РК.

«Такие детки во всемирной акушерской практике называются «плод-гигант». Благодаря врачам ... первые роды Айгерим Тукеевой прошли успешно с помощью кесарева сечения, что имеет большое преимущество, так как родовые травмы практически исключены. Малыш Айгерим Тукеевой и Бекзата Тлеубердинова родился весом 6 кг 140 г», - говорится в сообщении ведомства.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com