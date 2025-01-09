В Казахстане родился ребенок весом свыше 6 кг

CentralAsia (KZ) - В Жамбылской области Казахстана родился ребенок весом более 6 кг, сообщает Минздрав РК.

«Такие детки во всемирной акушерской практике называются «плод-гигант». Благодаря врачам ... первые роды Айгерим Тукеевой прошли успешно с помощью кесарева сечения, что имеет большое преимущество, так как родовые травмы практически исключены. Малыш Айгерим Тукеевой и Бекзата Тлеубердинова родился весом 6 кг 140 г», - говорится в сообщении ведомства.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения