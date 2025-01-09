Монголия выходит на платформу Trip.com

CentralAsia (MNG) -

Trip.com, мировой лидер в сфере туризма с более чем полумиллиардом пользователей по всему миру, начал официально продвигать Монголию. Это знаменует собой важную веху для туристического сектора Монголии.

В сентябре 2024 года министр культуры Монголии Номин Чинбат подписала Соглашение о сотрудничестве с Джейн Сан, президентом Trip.com Group. В рамках соглашения обе стороны стремятся продвигать кочевую культуру, традиции и потрясающие природные ландшафты Монголии через национальный бренд «Go Mongolia». Рекламная кампания будет ориентирована на пользователей из Южной Кореи, Гонконга и Китая, уделяя особое внимание продаже туристических продуктов и услуг.

Чтобы улучшить монгольский туризм на китайском рынке, различные типы контента теперь распространяются среди пользователей через платформы социальных сетей, такие как Weibo и WeChat. Эти платформы также предоставляют прямой доступ к покупке авиабилетов, туристических продуктов и услуг.

Trip.com — это международный поставщик услуг по организации путешествий, доступный на 24 языках в 39 странах и регионах в 35 местных валютах.

Сайт предоставляет услуги бронирования авиабилетов, отелей, поездов, аренды автомобилей, трансферов из аэропорта, туров и билетов на аттракционы, и заявляет, что предлагает более 1,2 миллиона отелей в 200 странах и регионах, а также более 2 миллионов маршрутов полетов, соединяющих более 5000 городов. Билеты на поезда для использования в Великобритании, Германии, Японии, Южной Корее и материковом Китае также доступны для покупки на сайте.

Trip.com доступен на 24 языках, включая английский, китайский (традиционный), японский, корейский, русский, немецкий, французский, итальянский, испанский, голландский, турецкий, польский, греческий, индонезийский, малайзийский и тайский, а мобильное приложение также поддерживает вьетнамский и филиппинский языки. Он также предоставляет локализованные английские версии для Австралии, Сингапура, США и Гонконга. Специально для внутреннего рынка Китая услуги предоставляются оригинальным и традиционным веб-сайтом ctrip.com, который на китайском языке (упрощенный).

источник: MiddleAsianNews

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