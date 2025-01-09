Правительство Армении одобрило законопроект о начале вступления страны в ЕС

Правительство Армении

CentralAsia (CA) - Власти Армении одобрили проект закона об инициировании вступления Армении в Европейский союз. Такое решение приняло правительство страны на заседании в четверг, 9 января, передает ArmenPress.

Теперь законопроект отправится в парламент страны.

Представляя законопроект, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что «в последние годы между Арменией и ЕС сложились достаточно интенсивные и динамичные отношения».

«ЕС выражал сильную политическую поддержку армянской демократии по различным поводам. ЕС, фактически, был вовлечен в обеспечение безопасности вокруг Республики Армения», – сказал Мирзоян.

По словам премьер-министра республики Никола Пашиняна, Армения может стать членом Евросоюза только по результатам референдума.

В конце 2023 года МИД Армении заявил, что у Еревана есть «европейские стремления». В марте 2024-го ведомство сообщало об активном обсуждении возможного вступления в ЕС, однако тогда там уточняли, что «никто не может быть уверенным или предугадать» исход этого процесса.