В Москве 8 января стало самым теплым с 1948 года

CentralAsia (CA) - Средняя суточная температура воздуха 8 января в Москве достигла исторического максимума, составив +3,2 °C, сообщила РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, на метеостанции ВДНХ были зафиксированы самые высокие для этого дня показатели средней температуры с 1948 года.

Однако синоптик подчеркнула, что про рекорд можно говорить только с точки зрения среднесуточного показателя. В начале ночи 8 января градусник показывал минимальную температуру +1... +2 °C, а максимальной позже стала +4,6 °C. Однако это не исторический максимум, так как, по словам Поздняковой, в 2005 году температура достигала +5 °C.

Теплая погода в Москве ожидается и следующие дни, так как город будет находиться в теплых секторах атлантических циклонов, однако практически до конца календарной недели на улице будет облачно, а 10 и 11 января ожидается дождь.

Только в воскресенье, 12 января, и в следующий понедельник температура воздуха начнет понижаться, пойдет небольшой снегопад. В старый Новый год, то есть в ночь с 13 на 14 января, «погода, в принципе, будет очень похожа на то, что мы наблюдали именно вот под Новый год, в ночь с 31-го на 1 января», уточнила она.

«Но среднесуточная температура воздуха останется выше климатической нормы», — рассказала она.