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В трёх регионах Казахстана ограничено движение из-за непогоды

CentralAsia (KZ) -  На пяти участках республиканских дорог ограничили движение из-за ухудшения погодных условий, сообщает «КазАвтоЖол».

Дороги частично закрыли в трёх регионах страны:

  • В Акмолинской области – с 10.30 на участке дороги Астана – Ерейментау – Шидерты (130–200-й км) от посёлка Торгай до границы Павлодарской области. Открытие дорог планируется в 13.00.
  • В Павлодарской области – с 10.30 на участке дороги Астана – Ерейментау – Шидерты (200–254-й км) от границы Акмолинской области до посёлка Шидерты и на участке Кызылорда – Павлодар – Успенка – граница России (1206–1367-й км) от посёлка Шидерты до посёлка Атамекен. Открытие дорог планируется в 13.00.
  • В Западно-Казахстанской области – с 11.00 на участке дороги Актобе – Уральск – граница России (195–248-й км) от села Макар до границы РФ и на участке автодороги Уральск – Таскала – граница России (4–104-й км) от Уральска до границы РФ. Открытие дорог планируется в 17.00.
  • Ограничения действуют для всех видов транспорта.
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