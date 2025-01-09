Власти Приднестровья рассказали о гибели людей из-за энергокризиса

Виталий Игнатьев

CentralAsia (CA) - В непризнанном Приднестровье зафиксированы случаи гибели людей, которые пытались отопить жилье дровами или газом, сообщил глава МИД республики Виталий Игнатьев.

«К сожалению, хочу отметить, что за последние дни в связи с гуманитарным и энергетическим кризисом у нас довольно негативная ситуация с летальными исходами. Люди, которые топят печи, оставляют их на ночь. Есть газовые колонки, угарный газ. Есть уже отдельные летальные случаи»,— сказал Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия-24».

Глава МИД Приднестровья добавил, что от Молдавии республика помощи не получала. По его словам, Кишинев отказался совместно обратиться к Москве и Киеву с просьбой возобновить прокачку газа через Украину. Виталий Игнатьев также сказал, что Приднестровье продолжает рассматривать Россию в качестве поставщика газа.

1 января российский «Газпром» прекратил прокачку газа в страны Европы, в том числе в Молдавию. Кишинев переключился на поставки из Румынии. Власти Приднестровья сообщали, что запасы газа в республике закончатся в течение месяца. 5 января Минэнерго Молдавии заявило, что приднестровский «Тираспольтрансгаз» отказался от помощи молдавских госкомпаний в импорте газа из других стран.