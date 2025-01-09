В Казахстане сменили министра юстиции

Ерлан Сарсембаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Азамата Ескараева от должности министра юстиции. На эту должность назначили Ерлана Сарсембаева. Соответствующие указы подписал глава государства, сообщает пресс-служба президента.

45-летний Ескараев занимал должность министра два года – он был назначен 4 января 2023 года. До этого он был заведующим юридическим отделом канцелярии премьер-министра, помощником министра юстиции, директором Департамента законодательства минюстиции и т.д.

Ерлан Сарсембаев в 1997 году окончил Алматинский институт энергетики и связи по специальности «инженер», затем спустя три года – Гуманитарный университет им. Кунаева, где получил диплом юриста.

Начинал трудовую деятельность с консультанта, заведующего сектором отдела обороны и правопорядка канцелярии премьер-министра, в разные годы занимал должности в аппарате Сената парламента, КНБ, с 2023 года – судья Конституционного суда.

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