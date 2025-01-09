экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане сменили министра юстиции
Ерлан Сарсембаев
Ерлан Сарсембаев

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Азамата Ескараева от должности министра юстиции. На эту должность назначили Ерлана Сарсембаева. Соответствующие указы подписал глава государства, сообщает пресс-служба президента.

45-летний Ескараев занимал должность министра два года – он был назначен 4 января 2023 года. До этого он был заведующим юридическим отделом канцелярии премьер-министра, помощником министра юстиции, директором Департамента законодательства минюстиции и т.д.

Ерлан Сарсембаев в 1997 году окончил Алматинский институт энергетики и связи по специальности «инженер», затем спустя три года – Гуманитарный университет им. Кунаева, где получил диплом юриста.

Начинал трудовую деятельность с консультанта, заведующего сектором отдела обороны и правопорядка канцелярии премьер-министра, в разные годы занимал должности в аппарате Сената парламента, КНБ, с 2023 года – судья Конституционного суда.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com