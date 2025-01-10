США передали Монголии 2000 единиц медицинского оборудования

CentralAsia (MNG) -

Соединенные Штаты передали Монголии 2000 единиц медицинского оборудования для борьбы с гриппоподобными заболеваниями.

В ответ на участившиеся вспышки гриппа и гриппоподобных заболеваний в Монголии Группа по гражданско-военным отношениям США и посольство США в Монголии передали Министерству здравоохранения Монголии 2000 пульсоксиметров.

Оксиметр — бесценный инструмент для врачей и медсестер, позволяющий быстро оценивать и сортировать пациентов, особенно в то время, когда больницы в Улан-Баторе перегружены.

Эти пульсоксиметры помогут врачам и медсестрам в Улан-Баторе и сельских больницах оказывать более качественную помощь монголам в этот сезон гриппа.

Министерство здравоохранения распределит подаренные оксиметры по государственным больницам в Улан-Баторе и прилегающих районах с высокой плотностью пациентов.

«Соединенные Штаты всегда были рядом и поддерживали нашего третьего соседа, Монголию, и мы уверены, что это пожертвование поможет уменьшить воздействие зимнего сезона гриппа на здоровье граждан Монголии и облегчить нагрузку на систему здравоохранения», — заявили в посольстве.

источник: MiddleAsianNews

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