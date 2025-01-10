Трехметровый рыжий верблюд был назван самым высоким верблюдом в Монголии

CentralAsia (MNG) - Верблюд по кличке «Высокий красный», принадлежащий пастуху Оргодолу Хуугээгийну , жителю бага Номгон, сомона Ханбогд, был признан самым высоким верблюдом в Монголии. Сейчас верблюду 20 лет, а его рост составляет 3 метра.

В этом году сомон Ханбогд организует 13-й «Фестиваль красных верблюдов Галбын Гоби», который пройдет 9-10 января. Во время этого фестиваля проводятся верблюжьи бега, на которых награждаются лучшая самка, лучший самец и лучший верблюд.

Двугорбый верблюд — очень крупное животное. Высота его в холке превышает 2 метра, известны особи, достигшие 210 и даже 230 см. Высота тела с горбами ещё больше — до 270 см.

Поголовье верблюдов в Монголии на конец 2024 года составило 480,6 тыс. голов, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

источник: MiddleAsianNews

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