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Полковник-атташе Австралии награжден медалью Вооруженных сил Монголии

CentralAsia (MNG) -  

Военный атташе Австралии полковник Даррен Керр награжден медалью Министерства обороны Монголии «За международное военное сотрудничество».

Военный атташе полковник Даррен Керри был отмечен за его значительный вклад в оборонное сотрудничество между двумя странами.

подполковник Йоханнес Швеглер
подполковник Йоханнес Швеглер

Ранее этой медалью был награжден командир Горно-пехотной учебной мобильной группы 23-й пехотной бригады Федеративной Республики Германия подполковник Йоханнес Швеглер.

источник: MiddleAsianNews

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