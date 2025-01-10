Полковник-атташе Австралии награжден медалью Вооруженных сил Монголии
CentralAsia (MNG) -
Военный атташе Австралии полковник Даррен Керр награжден медалью Министерства обороны Монголии «За международное военное сотрудничество».
Военный атташе полковник Даррен Керри был отмечен за его значительный вклад в оборонное сотрудничество между двумя странами.
подполковник Йоханнес Швеглер
Ранее этой медалью был награжден командир Горно-пехотной учебной мобильной группы 23-й пехотной бригады Федеративной Республики Германия подполковник Йоханнес Швеглер.
источник: MiddleAsianNews
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