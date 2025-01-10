Выставка «Монгольский язык и письменность» будет представлена ​​за рубежом

CentralAsia (MNG) -
Выставка «Монгольский язык и письменность» пройдет на Тайване, в Сеуле (Южная Корея) и Токио (Япония) с 15 января по 25 февраля 2025 года.
Цель выставки — популяризация монгольского языка и письменности среди монгольских граждан и детей, обучающихся, работающих и живущих за рубежом, а также популяризация национальной истории, культуры, наследия и культурных ценностей на международном уровне.
В выставке могут принять участие монгольские языковые и культурные центры, работающие на Тайване, в Японии и Республике Корея, а также монгольские граждане и дети, проживающие в этих странах.
Помимо выставки, запланированы и другие мероприятия, в том числе лекции о монгольском языке и монгольской письменности, культурном наследии; уроки по знакомству с монгольским языком и письменностью; конкурс монгольской письменности (среди взрослых, старшеклассников и новичков в монгольском языке и письменности).
Соорганизаторами мероприятия являются НПО «Совет монголов за рубежом», НПО «Центр монгольского и корейского языка и культуры» в Республике Корея, НПО «Двуязычие, бикультура» в Тайване и школа «Моя Монголия» в Японии.
источник: MiddleAsianNews