Выставка «Монгольский язык и письменность» будет представлена ​​за рубежом

CentralAsia (MNG) -

Выставка «Монгольский язык и письменность» пройдет на Тайване, в Сеуле (Южная Корея) и Токио (Япония) с 15 января по 25 февраля 2025 года.

Цель выставки — популяризация монгольского языка и письменности среди монгольских граждан и детей, обучающихся, работающих и живущих за рубежом, а также популяризация национальной истории, культуры, наследия и культурных ценностей на международном уровне.

В выставке могут принять участие монгольские языковые и культурные центры, работающие на Тайване, в Японии и Республике Корея, а также монгольские граждане и дети, проживающие в этих странах.

Помимо выставки, запланированы и другие мероприятия, в том числе лекции о монгольском языке и монгольской письменности, культурном наследии; уроки по знакомству с монгольским языком и письменностью; конкурс монгольской письменности (среди взрослых, старшеклассников и новичков в монгольском языке и письменности).

Соорганизаторами мероприятия являются НПО «Совет монголов за рубежом», НПО «Центр монгольского и корейского языка и культуры» в Республике Корея, НПО «Двуязычие, бикультура» в Тайване и школа «Моя Монголия» в Японии.

источник: MiddleAsianNews

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