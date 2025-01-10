Правительство Индии вскоре подпишет пакт с Монголией в области геологии и разведки

CentralAsia (MNG) - Монголия богата залежами меди и коксующегося угля, а Индия в основном зависит от импорта для удовлетворения растущего спроса на красный металл.

Ожидается, что Индия вскоре подпишет предварительное соглашение с Монголией в области геологии и разведки, сообщил высокопоставленный чиновник правительства Индии, имеющий непосредственную информацию об этом вопросе.

Не имеющая выхода к морю Монголия богата залежами меди и коксующегося угля, а Индия в основном зависит от импорта для удовлетворения растущего спроса на красный металл, используемый в энергетике, строительстве и электромобилях, а также на коксующийся уголь для сталелитейной промышленности.

«Кабинет министров Индии одобрил Меморандум о взаимопонимании (MoU), и ожидается, что обе страны вскоре его подпишут», — сообщил источник, отказавшийся назвать свое имя, поскольку обсуждения пока не были обнародованы.

Федеральное министерство горнодобывающей промышленности Индии не ответило на электронное письмо Reuters с просьбой прокомментировать ситуацию.

Министерство горнодобывающей и тяжелой промышленности Монголии не ответило немедленно на электронное письмо Reuters с просьбой прокомментировать ситуацию.

источник: MiddleAsianNews

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