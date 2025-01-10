Ледовый фестиваль «Синяя жемчужина-2025» пройдет с 13 по 23 февраля

CentralAsia (MNG) - Для развития зимнего туризма в аймаке Хубсугул с 13 по 23 февраля 2025 года пройдет ледовый фестиваль «Синяя жемчужина-2025».

Ледовый фестиваль традиционно проводится 2–3 марта каждого года. Но в этом году Министерство культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии перенесло дату на 13–23 февраля 2025 года, поскольку фестиваль совпадает с Цагаан Сар — традиционным монгольским лунным Новым годом. В 2000 году для защиты озера Хубсугул, которое почитается как «Мать моря», и развития зимнего туризма по инициативе инспекторов по охране окружающей среды особо охраняемой природной территории Хубсугул Д. Лхагвацогта и Ж. Төмөрсуха в местечке Сантын Өвөр был проведен ледовый фестиваль, где местные жители приняли участие в гонках на конных упряжках.

С 2001 года Ледовый фестиваль расширил свои масштабы, став важнейшим ежегодным событием для развития зимнего туризма в Монголии.

Прошлой зимой Ледовый фестиваль «Синяя жемчужина-2024» привлек более 20 тысяч посетителей. Музыкальная группа «Кирва Анка», которая является иконой национальной культуры и искусства Эквадора, выступила на Ледовом фестивале «Синяя жемчужина-2024». Фестиваль посетили более 270 гостей и представителей из восьми стран, включая Японию, Южную Корею, Германию и США. В частности, в Ледовом фестивале «Синяя жемчужина» также приняли участие делегация из Тэджона, Южная Корея, и команда корейского телевидения KSBN.

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