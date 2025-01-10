В Монголии увеличили стоимость посещения особо охраняемых природных зон

CentralAsia (MNG) - В Министерстве окружающей среды и изменения климата республики отметили, что также установили отдельные цены для иностранных туристов

Стоимость посещения особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Монголии в 2025 году увеличилась, а также установлены отдельные цены для иностранных туристов, среди которых преобладают россияне.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Министерстве окружающей среды и изменения климата.

«Наш министр Одонтуяа Салдан подписала приказ об увеличении платы за посещение ООПТ до 5 тыс. тугриков (около $1,5) для монгольских граждан и 20 тыс. тугриков (почти $6) для иностранных туристов. Большинство из них по предварительным данным за 2024 год составляют граждане РФ», — привели данные в природоохранном ведомстве.

Ранее корреспонденту ТАСС сообщили в одном из популярных у россиян приграничном с РФ аймаке (регионе) Хубсугул о том, что в аймачном центре в 2025 году построят туристическую зону с информационным центром, отелями и магазинами.

Туристов привлекает особо охраняемая зона озера Хубсугул, которое входит во всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО как самое глубокое и крупное пресноводное озеро в Монголии. Власти объявили 2023-2025 годы «Временем посещения Монголии» и запланировали прием 1 млн туристов в год.

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