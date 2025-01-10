Впервые Конституция Монголии переведена в аудиоверсию

CentralAsia (MNG) -

По случаю 33-й годовщины принятия новой Конституции Монголии 13 января 1992 года Секретариат Великого Государственного Хурала Монголии при поддержке Фонда ООН в области народонаселения впервые подготовил и разместил аудиоверсию Конституции Монголии.

Конституция Монголии (Монгол Улсын Үндсэн Хууль) — основной закон Монголии состоящий из шести глав которые в свою очередь разделяются на пункты.

Конституция Монголии описывает государственное и политическое устройство страны, а также описывает государственные символы Монголии (герб, флаг, гимн).

Первая в истории государства и страны конституция была принята 26 ноября 1924 года после смерти последнего монгольского монарха, Богдо-Гэгээна VIII, в нее вносились изменения в 1940 и 1960 годах.

Действующая Конституция Монголии (принята 13 января 1992 года, вступила в силу 12 февраля, с поправками, внесенными в 1999, 2000, 2019 и 2023 годах). Конституция установила представительную демократию в Монголии, закрепив основные функции правительства, включая разделение властей и избирательный цикл, а также гарантируя права человека, включая свободу вероисповедания, передвижения, выражения мнений, частной собственности. Документ был написан после Монгольской революции 1990 года, фактически распустившей Монгольскую Народную Республику.

Она состоит из преамбулы, за которой следуют шесть глав, разделенных на семьдесят статей. Она во многом вдохновлена ​​западными либеральными демократиями, что очевидно в их защите прав меньшинств, свободе слова и собраний и многопартийной парламентской системе.

Последние поправки в Конституцию Монголии были одобрены пленарным заседанием Великого Государственного Хурала 31 мая 2023 года и вступили в силу на всей территории страны с 1 января 2024 года.

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источник: MiddleAsianNews

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