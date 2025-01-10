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Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до восьми, уничтожено 4 тыс. строений

CentralAsia (CA) -  Число жертв лесных пожаров в Калифорнии достигло восьми человек. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на данные местных властей.

Глава пожарной службы Лос-Анджелеса Кристин Кроули подтвердила еще две смерти в районе Палисейдс, который почти полностью уничтожен огнем. Ранее стало известно о шести погибших.

Местные власти отметили, что число жертв может вырасти, и называют пожары самыми разрушительными в истории округа. Руководитель пожарной службы округа Лос-Анджелес Энтони Марроне заявил, что крупный пожар Итон-Файр уничтожил не менее четырех тыс. строений, и локализовать очаг возгорания не удается. Глава администрации округа Кэтрин Баргер сообщила об аресте 20 человек, подозреваемых в мародерстве.

7 января в Южной Калифорнии распространились лесные пожары. По данным пожарной службы штата, площадь пожаров в округе Лос-Анджелес достигла 11 тыс. гектаров. В престижном жилом районе Пасифик Палисадес площадь возгораний достигла 63,9 кв. км. Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в штате. В Лос-Анджелесе началась эвакуация жителей из районов вблизи Голливуда, покинуть дома обязаны более 180 тыс. человек. JPMorgan Chase оценил ущерб почти на $50 млрд.

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