Президентом Ливана избран главнокомандующий армией Джозеф Аун

Жозеф Аун

CentralAsia (CA) - Парламент Ливана во втором туре избрал на пост президента страны главнокомандующего армией Жозефа Ауна, сообщает CNN.

Президентский пост в стране оставался вакантным более двух лет после того, как в октябре 2022 года закончился срок полномочий Мишеля Ауна. До сегодняшнего дня было 12 неудачных попыток избрать нового президента Ливана.

Первый тур голосования прошел утром 9 января, однако Жозеф Аун не смог набрать необходимые для победы 86 голосов из 128. Во втором туре он набрал уже 99 голосов.

В речи перед Палатой представителей Аун заявил о намерении усилить армию для обеспечения стабильности страны, восстановить южные регионы, пострадавшие от операций армии Израиля, реформировать судебную систему и начать борьбу с коррупцией и преступностью.

Как отмечает CNN, Ауна поддерживают США и Саудовская Аравия. Результат голосования показал ослабление влияния ливанской группировки «Хизбалла» после войны с Израилем, подчеркивает Reuters. Агентство добавляет, что избрание Ауна демонстрирует возможное возрождение влияния Саудовской Аравии в стране и ослабление влияния Ирана. О том, что победа Ауна означает снижение влияния Ирана, пишет также Bloomberg.

60-летний Аун возглавлял армию с марта 2017 года и должен был уйти в отставку в январе 2024 года, но его полномочия дважды продлевались из-за войны «Хизбаллы» и Израиля.