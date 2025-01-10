США выделят новый пакет военной помощи Украине на $500 млн

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CentralAsia (CA) - Министр обороны США Ллойд Остин объявил, что США направят Украине военную помощь в размере 500 миллионов долларов. Он сказал об этом, выступая 9 января на встрече контактной группы по Украине на американской базе Рамштайн в Германии.

В новый пакет помощи, по данным Пентагона, вошли:

Ракеты AIM-7, RIM-7 и AIM-9M для противовоздушной обороны

ракеты класса «воздух-земля»

вспомогательное оборудование для F-16

танковые мостоукладчики

оборудование защищенной связи

стрелковое оружие и боеприпасы

запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

О том, что администрация президента США Джо Байдена выделит Украине пакет военной помощи на $500 млн, накануне сообщили источники AP. По их словам, американские власти хотят таким образом создать более выгодные позиции для Киева перед возможными переговорами об урегулировании конфликта.

При этом Пентагон признавал, что не успеет отправить все $4 млрд, оставшиеся в одобренном Конгрессом финансировании для Украины. Однако военное ведомство не ожидает сокращения помощи ВСУ после прихода к власти вновь избранного президента Дональда Трампа.