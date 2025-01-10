Рахмон сменил кадры в органах прокуратуры, Нацгвардии и Минобороны

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел кадровые перестановки в правоохранительных органах и силовых структурах страны, передает пресс-служба главы государства.

В частности, «из числа молодых и профессиональных кадров, имеющих опыт и стаж работы в органах», были назначены новые начальники ряда управлений Генеральной прокуратуры, прокуроры городов Хорог, Канибадам, Турсунзаде, районов Рашт, Фархор, Носири Хусрав, Бальджуван, военные прокуроры Бохтарского и Согдийского гарнизонов.

Указы о новых назначениях в органах прокуратуры пока не опубликованы.

Указами президента «из числа профессиональных офицеров» назначены начальники некоторых управлений, отделов и учебных центров Национальной гвардии. Кадровые изменения произошли и в командном составе Министерства обороны – сменились командиры некоторых войсковых частей, военные комиссары ряда городов и районов.

9 января Эмомали Рахмон встретился с новоназначенными кадрами. Он отметил, что «обязанностью каждого руководителя, военнослужащего и сотрудника правоохранительных органов является обеспечение безопасности и стабильности государства, защита рубежей страны и достижений периода независимости».

«Основными темами разговора были борьба со всеми видами правонарушений, в том числе коррупцией, неуставными отношениями, обеспечение здоровой атмосферы воинской службы, изучение иностранных языков, современной военной техники и оборудования, физическая подготовка, повышение уровня и качества патриотического воспитания личного состава подразделений Вооружённых сил», – сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в числе уволенных прокуроров городов и районов страны – и.о. прокурора Канибадама Парвиз Орифзода, который в 2024 году оказался в центре внимания из-за серийных убийств в городе. Неизвестно, когда Орифзода был назначен на эту должность. Ранее он работал прокурором ГБАО и был снят в феврале 2023 года.

Пока неясно, получил ли Орифзода новое назначение, но он присутствует на фотографиях пресс-службы президента, сделанных во время встречи Эмомали Рахмона с новоназначенными кадрами 9 января.

В Канибадаме весной и в декабре прошлого года произошла серия убийств, большинство из которых носили массовый характер – преступники расправлялись с целыми семьями, не щадя даже малолетних детей. В общей сложности были убиты 23 человека из семи семей, жители города жили в страхе.

Через 5 дней после последнего нападения, 21 декабря 2024 года, Генеральная прокуратура Таджикистана сообщила о задержании четверых подозреваемых в убийствах жителей Канибадама. Против них возбуждено уголовное дело, расследование которого в настоящее время продолжается.

Неделей ранее Эмомали Рахмон освободил от должности мэра Канибадама Абдусалома Тухтасунзода и назначил на его место Даврона Зохидзода, который ранее работал заместителем председателя Согдийской области.

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